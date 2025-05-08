Айнарс Миелавс: «Не знал, что все зайдет так далеко…» (ВИДЕО)

"Я не знал, что все зайдет так далеко... Впервые мне будет жаль кого-то на Евровидении. Томми Кэш — победитель!". С таким неожиданным сообщением в сети Х выступил Айнарс Миелавс.

В подтверждение того, как сильно ему понравилась песня эстонского исполнителя, Миелавс напел свою версию: «Mi amore, mi amore! Эспрессо маккиато, маккиато, маккиато. Пор фаворе, пор фаворе. Эспрессо маккиато корнео».

Кто не в курсе, песня «Espresso Macchiato» эстонского музыканта Томми Кэша - с нею он выступит на Евровидении в Швейцарии в этом году. На итальянском языке...Слушайте - в исполнении Миелавса...

Кстати, комментаторы уже оценили:

-Я думаю, что Евровидение пройдет в Таллине в следующем году. Очень запоминающаяся песня!

Есть, правда, сомневающиеся:

-Ему действительно нужно улучшить свое живое пение. Конечно, песня хороша в записи, но вживую она звучит не очень.

Хотя некоторые болеют за шведов, например:

-О вкусах не спорят. KAJ — мои любимчики. Мне трудно судить, но, кажется, KAJ может понравиться даже тем, кто не понимает шведский.