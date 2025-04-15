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А вы заметили? Самоуправление утверждает, что в Риге стало меньше пыли (1)

© LETA 15 апреля, 2025 16:29

Новости Латвии 1 комментариев

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Пылевое загрязнение в Риге в последние годы уменьшилось, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешней коммуникации Рижской думы. Как отмечает самоуправление, пылевое загрязнение уменьшилось благодаря различным мерам, которые предпринимаются в столице.

По данным самоуправления, количество мелкой пыли (PM2,5) в столичном воздухе значительно уменьшилось. В 2020 году количество таких частиц достигало 14,2 микрограмма на кубический метр воздуха, в 2023 году этот показатель снизился до 12,8 микрограмма, а в 2024 году - до 10,5 микрограмма.

Концентрация частиц пыли PM10 также снизилась. На станции мониторинга на улице Бривибас содержание PM10 в 2020 году составляло 25-30 микрограммов на кубический метр воздуха, а в 2024 году - 18-22 микрограмма.

На улице Бривибас, где чаще всего превышается 24-часовой лимит безопасного для здоровья человека содержания частиц пыли PM10 (50 микрограммов на кубический метр воздуха), в 2023 году было зафиксировано превышение в течение 15 дней, в в прошлом году - в течение пяти дней.

Как заявили в самоуправлении, пылевое загрязнение удалось снизить благодаря более раннему сбору песка, влажной уборке улиц и двойной обработке поверхности на грунтовых улицах.

На улицах города продолжается уборка проезжей части и путепроводов после зимнего сезона. Проезжие части первой и второй категорий практически полностью очищены. Продолжаются работы на улицах третьей категории.

В Риге работают несколько станций мониторинга качества воздуха.

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