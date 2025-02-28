А теперь — как хотите: как каршеринги пострадали из-за новых правил со штрафами

Ситуацию объяснил основатель шеринговой компании Carguru Владимир Рескайс. По его словам, пользователи часто паркуют машины в неположенном месте. И компания всегда платила за это штрафы, но раньше о штрафах она своевременно узнавала на портале Rīgas Satiksme, а с этого года Рижская дума решила эту опцию отключить.

"1) Парковки, вот уже 8 год оплачиваем мы сами;

2) Периодически, машины получают штрафы (по разным причинам, вплоть до того, что ставят не глядя);

3) если есть 2 не оплаченных штрафа, на третий ставят блокиратор;

4) все это время у Rīgas Satiksme был портал, где можно было видеть не оплаченные штрафы и там же их оплатить;

5) в начале этого года они отключили этот портал и дали понять «а теперь е$итесь как хотите»;

6) кое-как договорились, чтобы они все таки хотя бы раз в неделю присылали не оплаченные штрафы на э-майл;

7) в результате, раз в неделю мы их не получаем. Из того что получаем, списки не полные.

А на фотографии результат этого беспредела", - возмущен владелец шеринга.