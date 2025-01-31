А не пора ли уже поднять зарплату шефу airBalic Гауссу? — Народ в шоке от идеи министра

30 января «Neatkarīgā» написала: «В настоящее время Министерство транспорта, акционер airBaltic, активно ищет персонал для временного Наблюдательного совета airBaltic. Вновь назначенным членам Наблюдательного совета сразу же придется решать ряд острых вопросов. Министр транспорта Каспарс Бришкенс подтвердил «Neatkarīgā», что вопросы вознаграждения членов совета оцениваются и решаются наблюдательным советом.

Возможно, также потребуется принять решение об утверждении повышения зарплаты председателя правления Мартина Гауса. Как известно, с момента вступления Гаусса в должность генерального директора airBaltic в 2012 году он получил более 11 миллионов евро в качестве вознаграждения, объединив базовую зарплату и другие доходы - в среднем более 1 миллиона евро в год.»

Пользователи сетей очень бурно отреагировали на эту информацию и не могут поверить, что это правда: «Как только вы думаете, что дно достигнуто, Бришкенс стучится снизу».

«Гаусс в частном разговоре с Бришкеном: «Вы растрачиваете деньги налогоплательщиков и получаете еще больше. Почему бы мне не получить прибавку?"»

«Может, отдать ему компанию? Это будет дешевле для нас».