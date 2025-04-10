А что случилось? ЕС на 90 дней отложил ответные тарифы на импорт из США

"Мы хотим дать возможность для переговоров, - сказала она. - Если результаты переговоров окажутся неудовлетворительными, наши ответные меры вступят в силу".

В среду страны-члены ЕС одобрили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25 %, которые должны были вступить в силу во вторник.

Одобренные в среду тарифы являются ответом на введенные около месяца назад тарифы США на импорт стали и алюминия.

Однако в среду президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает на 90 дней введение повышенных тарифов, установив базовую ставку в размере 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС был предусмотрен тариф 20%.