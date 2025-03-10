80 центов за конверт, вы серьёзно? Да, Latvijas Pasts не шутит

Женщина не скрывала своего ужаса, подчеркивая, что такие цены неприемлемы. LA.LV связался с Latvijas Pasts. Лайла Клявиня, руководитель отдела коммуникации и филателии Latvijas Pasts, сообщает "У каждой марки есть номинал, который подтверждает, что почтовое отправление оплачено. Стоимость отправки простого письма весом до 20 г адресату в Латвии составляет 2,30 евро, в странах ЕЭЗ - 2,54 евро, а в остальном мире - 3,77 евро.

Latvijas Pasts рассчитывает тарифы на универсальные почтовые услуги в соответствии с методикой расчета тарифов, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг, которая и утверждает тарифы.

Latvijas Pasts не производит конверты, а закупает их у типографий и продает в розницу. В нашем ассортименте представлены различные виды конвертов - обычные белые конверты разных размеров по цене от €0,09 до €0,19, а также конверты с подкладкой для дополнительной защиты, которые стоят от €0,69 до €1,49.