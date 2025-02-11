35 евро за превышение лимита? Domina Shopping поясняет новые правила парковки

Посетители говорят, что трёх часов может не хватить ни на шоппинг, ни на детский праздник или киносеанс, однако, как отмечает Domina Shopping, поводов для беспокойства нет. Ограничение на парковку действуют только для той парковки, что возле фасада торгового центра, со стороны улицы Иерикю (между входами А и С). Данная парковка предназначена для посетителей, желающих быстро совершить покупки, получить услуги или забрать посылки из посылочного автомата.

Ограничение по времени введено для обеспечения наличия мест и предотвращения длительной парковки, которая может помешать, например, ремонту фасада или замене рекламных баннеров. Важно отметить, что парковка бесплатная, но посетители должны соблюдать указанный лимит времени — парковка не должна превышать 3 часов. И под стеклом нужно не забыть оставить "часики".

Представители торгового центра призывают посетителей в первую очередь пользоваться просторными многоэтажными парковками, где всегда есть возможность припарковаться без спешки и бесплатно.