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26 тысяч домов на грани: Латвии нужны €21,6 млрд, чтобы избежать жилищного кризиса (2)

© LETA 9 июня, 2026 14:39

Новости Латвии 2 комментариев

Настало или скоро настанет время для большого ремонта многоквартирных домов, и речь не только о утеплении. Для того чтобы 26 тысяч многоквартирных домов прослужили ещё 20 лет, необходима полноценная реновация, на что потребуется 21,6 миллиарда евро. Многоквартирные дома составляют всего 16% от всех зданий в Латвии, но на них приходится 61% жилплощади в стране.

Чем выше здание, тем больше жилплощадь, а в Риге самые высокие дома. Только 4% многоквартирных домов советской постройки в стране были реновированы на средства ЕС, остальные - это здания с классами энергоэффективности E и F. "Энергетическая бедность - многомерное явление. Во многих случаях ее определяют три основные причины: высокие затраты на энергию по отношению к семейному бюджету, низкий уровень дохода и низкая энергоэффективность зданий и бытовой техники", - говорится в докладе Национального плана реновации зданий.

Коротко говоря, люди слишком много платят за "подогрев воздуха в городе", и у них не остается денег на здоровое питание, лекарства или другие предметы первой необходимости, а в квартире все равно слишком холодно.

"Мы слишком много внимания уделяем слову "энергоэффективность", ставя его в центр, хотя это важный аспект, который может служить ключом к решению проблемы. Самая большая проблема - это общее техническое состояние домов. Дома в Риге нуждаются в полном ремонте, что включает в себя и решения по повышению энергоэффективности. Если работа будет продолжаться в том же темпе, через 20 лет в Риге будет не хватать жилплощади", - заявил директор Рижского энергетического агентства Карлис Гринбергс.

Большая часть многоэтажных зданий Риги была построена в относительно короткий период времени - с 1958 по 1990 год, поэтому время для капитального ремонта этих зданий тоже наступает почти одновременно. Если не делать этот ремонт, дома будут повреждены непоправимо, и тогда речь пойдет уже не о высоких затратах на отопление, а о том, что дом просто становится непригодным для проживания.

"Сейчас сложно предсказать будущее. Ясно, что мы больше не можем полагаться на финансирование ЕС как на единственный источник, потому что его недостаточно. Главная проблема при ремонте - это деньги. То есть нам нужно создать механизм финансирования, который обеспечит необходимые кредиты по достаточно выгодным процентным ставкам", - считает директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс. (Dienas Bizness)

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