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Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины

© Deutsche Welle 28 апреля, 2025 17:52

Мир 0 комментариев

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Россия потребовала от всего мира признать ее законной частью захваченные украинские регионы - Крым, а также оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Международное признание данных территорий российскими является "императивом" для окончания российского вторжения в Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, опубликованном в понедельник, 28 апреля, на сайте МИД РФ.

В число других требований Москвы входят отказ Украины от вступления в НАТО и ее согласие на "нейтральный и внеблоковый статус", ее "демилитаризация и денацификация", а также отмена санкций в отношении РФ, ведущихся против нее судебных исков и выданных ордеров на арест, заявил Лавров. Кроме того, Россия добивается возвращения замороженных на Западе активов ЦБ РФ, добавил он.

По словам Сергея Лаврова, Москва также будет добиваться "надежных гарантий безопасности" от угроз со стороны НАТО, ЕС и входящих в них стран на западных границах России. При этом все обязательства Киева "должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", считает он.

Трамп: Зеленский готов отказаться от Крыма

Между тем президент США Дональд Трамп, который на протяжении последних месяцев пытается договориться о прекращении огня в Украине, 27 апреля заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от аннексированного РФ Крыма. "О, я думаю, да", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос, считает ли он, что Зеленский готов "отдать" полуостров. Эти слова прямо противоречат неоднократным заявлениям главы украинского государства.

После встречи с Зеленским в Ватикане 26 апреля Трамп вновь пригрозил Кремлю санкциями в случае отказа от подписания мирного соглашения, хотя несколькими днями ранее обвинял в этом Киев. Действия Владимира Путина заставляют думать, что, "возможно, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос", подчеркнул Трамп.

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