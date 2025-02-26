«300 млрд евро в год». Как Европе обезопасить себя от России

В 2024 году Россия могла превзойти все страны ЕС вместе с Великобританией по оборонным расходам - если рассчитывать их по паритету покупательной способности. Это один из ключевых выводов доклада The Military Balance 2025, недавно представленного Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Европа понимает, что ей нужно больше тратить на оборону и перестраивать военную промышленность, и уже делает шаги в этом направлении, но до сих пор они были недостаточно решительными. Ускорится ли процесс теперь, когда США заявляют о готовности ограничить свою ответственность за безопасность Старого Света?

Сколько тратят на оборону ЕС и Россия

Согласно расчетам IISS, в 2024 году российские оборонные расходы увеличились почти в полтора раза и достигли 13,1 трлн рублей. С таким бюджетом - немногим менее $150 млрд - Россия занимает уверенное третье место в мире. Большие расходы зафиксированы только в США ($968 млрд) и Китае ($235 млрд). В Европе крупнейшие бюджеты у Германии ($86 млрд) и Великобритании ($81,1 млрд). В сумме оборонные расходы всех стран ЕС и Великобритании составили в прошлом году $457 млрд.

Из этих данных вроде бы следует, что Россия значительно уступает Европе в целом, хотя и превосходит все страны континента по отдельности. Это ошибочное впечатление. Сравнивать военные расходы в номинальных долларах или евро между столь различными экономиками, как российская и европейская, не имеет смысла, поскольку многие затраты в них несопоставимы.

С учетом паритета покупательной способности, то есть с поправкой на различия в ценах на товары и услуги, российский оборонный бюджет в прошлом году составил $461,6 млрд, китайский - $476,7 млрд, подсчитали аналитики IISS.

Российский ВПК эффективнее европейского?

В странах с авторитарными режимами, таких как Россия и Китай, цены на продукцию в военно-промышленном комплексе могут быть существенно ниже рыночных, так как оборонные предприятия находятся под контролем государства, и оно же выступает основным заказчиком. Об этом говорится в статье декана Школы бизнеса Университета Западной Австралии Питера Робертсона (Peter Robertson).

Кроме того, Россия может экономить за счет масштабов - благодаря централизации закупок, отмечают эксперты аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф (Guntram Wolf) и Хуан Мехино (Juan Mejino). В Европе же коллективные закупки редки - в основном правительства размещают отдельные оборонные заказы у национальных производителей.

В результате европейский ВПК проигрывает в эффективности не только российскому и китайскому, где многие издержки - в частности, на труд - ниже, но и США, где они выше, говорится в докладе Bruegel, который подготовили Вольф и Мехино. Характерный пример: себестоимость производства немецкого танка Leopard 2A8 (29 млн евро) более чем в полтора раза превышает себестоимость производства аналогичного по сути американского танка M1A2 Abrams (17,55 млн евро).

Как Европа намерена повышать свою обороноспособность

Еще в 2024 году, когда нынешний уровень конфронтации с США был немыслим, Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS). Заявленная цель - "быстро нарастить обороноспособность в свете возобновления высокоинтенсивных боевых действий в Европе после неспровоцированной агрессии России против Украины".

В числе прочего, EDIS ставит цель к 2030 году начать обеспечивать как минимум 50% всех оборонных закупок за счет внутреннего производства, а к 2035 году - довести этот показатель до 60%. На данный момент страны ЕС почти 80% оборонных закупок делают за пределами союза, главным образом в США, указано в стратегии. Кроме того, планируется, что к 2030 году не менее 40% оборонных закупок страны ЕС будут осуществлять совместно, в рамках коллективных заказов, а не по отдельности. Наконец, Еврокомиссия подчеркнула важность запуска новых производств и переоборудования под выпуск военной продукции некоторых гражданских.

Одним из главных вопросов к EDIS был финансовый: сколько нужно инвестировать в перезапуск европейского ВПК и где взять средства. Самой программой были предусмотрены расходы лишь в размере 1,5 млрд евро в 2025–2027 годах. "Не такие большие деньги - для оборонной промышленности", - признавала вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

Сколько стоит перезапуск европейской обороны

По оценке Bloomberg Economics, на усиление собственной обороноспособности и поддержку Украины в ближайшие десять лет ЕС и Великобритании предстоит потратить около $3 трлн. Львиную долю - $2,5 трлн - Европа должна потратить на себя. Оценка Bloomberg Economics основана на увеличении военных бюджетов европейских стран до 3,5% ВВП. Пока ЕС тратит на оборону 1,9% ВВП, напоминала глава европейской дипломатии Кая Каллас. По данным НАТО, лишь несколько стран - Польша, Эстония, Латвия и Греция - перешагнули трехпроцентный порог. Германия в прошлом году потратила на оборону 2,12% ВВП.

Аналогичные оценки содержат новые доклады аналитического центра Bruegel(250 млрд евро в год) и Кильского института мировой экономики(€300 млрд в год, €3 трлн за десятилетие). При этом эксперты Кильского института мировой экономики отмечают, что увеличение оборонных расходов до 3,5% ВВП может обеспечить дополнительный рост экономики региона на 0,9-1,5% в год.

"Если Европа будет разрабатывать передовые оборонные технологии и вооружение самостоятельно, а не закупать их в США, дополнительные военные расходы могут стать не просто краткосрочным бюджетным стимулом, но и поддержать рост в среднесрочной перспективе", - считает Мориц Шуларик (Moritz Schularick), президент Кильского института.

Акции публичных европейских оборонных компаний активно растут на ожиданиях новых крупных контрактов. За прошлую неделю примерно на 10% подорожали, в частности, бумаги немецкой Rheinmetall (производит танки, бронемашины, орудия, боеприпасы) и итальянской Leonardo (специализируется на воздушной технике и системах связи).

Поиск источников финансирования для ВПК

Если дополнительные расходы на оборону будут финансироваться за счет повышения налогов, европейский ВВП в результате может не увеличиться, а уменьшится, предупреждают эксперты Кильского института. Более предпочтительным вариантом они называют заимствования.

Идея выпуска оборонных евробондов не нова - она активно обсуждалась год назад, когда была представлена Европейская оборонно-промышленная стратегия. Однако до последнего времени обсуждения так и оставались обсуждениями из-за сопротивления ряда стран, в том числе Германии. Теперь они могут перейти в практическую плоскость.

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году такое предложение сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Глава немецкого МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на полях конференции анонсировала масштабную программу финансирования, основанную на принципах, применявшихся во время европейского долгового кризиса и пандемии COVID-19. Тогда источниками финансирования становились именно коллективные заимствования.

На двух экстренных встречах европейских лидеров, которые после конференции в Мюнхене организовал президент Франции Эмманюэль Макрон, тема заимствований также обсуждалась. Детали пока не известны. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что они будут раскрыты после саммита ЕС в марте.