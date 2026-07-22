Aizsardzības ministrs Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks ģenerālmajors Georgs Kerlins karavīriem pasniedza tradicionālo ceļamaizi — Latvijas karogu un rudzu maizes klaipu.
Pirmo reizi NBS vēsturē starptautiskās misijas LVA kontingenta komandiere būs sieviete. Šorīt svinīgā ceremonijā uz KFOR misiju Kosovā tika pavadīta nākamā karavīru rotācija. srž. Ēriks Kukutis pic.twitter.com/qjFs8YStRR
— Guna_Gavrilko (@GunaGavrilko) July 22, 2026
Miera uzturēšanas operācijā Kosovā Latvija piedalās ar vieglo kājnieku rotu, kas ir integrēta ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā. Latvijas karavīru galvenais uzdevums ir nodrošināt mobilo spēku aizsardzību, patrulēšanu, pūļa kontroles pasākumus un ātrās reaģēšanas spēju nodrošināšanu.
Šodien militārajā bāzē “Ādaži” aizsardzības nozares vadība un komandieri svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā (#KFOR).
Mūsu karavīri tiks integrēti ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā, kur pildīs patrulēšanas, spēku aizsardzības… pic.twitter.com/TooGkFHLhL
— Aizsardzības ministrija (@AizsardzibasMin) July 22, 2026
Dalība operācijā ļauj Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpināt attīstīt savietojamību ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, stiprināt taktiskās spējas un sniegt ieguldījumu Eiropas un transatlantiskajā drošībā, klāsta ministrija.
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