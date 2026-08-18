Policija jau pagājušajā nedēļā paziņoja, ka pēc savas iniciatīvas ir sākusi resorisko pārbaudi, savukārt šodien policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka ir sākts kriminālprocess pēc diviem Krimināllikuma pantiem — «Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai» un «Nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm».
Patlaban nav skaidrs, kādam nolūkam tika iegūti CSDD dati, kā arī nav informācijas, ka būtu notikusi publiska datu noplūde.
Jau ziņots, ka kiberincidentu novēršanas institūcijas «Cert.lv» vadītājas vietnieks Varis Teivāns pirmdien informēja, ka kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc Teivāna paustā, izmeklēšanā konstatēts, ka uzbrukums noticis, izmantojot ievainojamību internetam pieejamā CSDD sistēmā, turklāt nav ievērotas vairākas Ministru kabineta noteiktās prasības A klases informācijas sistēmām, tostarp prasības par daudzfaktoru autentifikāciju un ielaušanās testiem.
Savukārt premjers iepriekš norādīja, ka CSDD valdei un padomei būtu jāuzņemas pilna atbildība par notikušo, tādēļ viņš uzdevis satiksmes ministram vērtēt amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem. Premjers arī neizslēdza, ka uzbrukums varētu būt bijis ārvalsts īstenots hibrīduzbrukums Latvijas kritiskajai infrastruktūrai.
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