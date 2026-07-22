«Šī tikšanās jebkurā gadījumā būs noderīga. Ir labi uzdot jautājumus un saņemt atbildes,» trešdien žurnālistiem teica Lavrovs. Viņš norādīja, ka tikšanās notiks Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) sanāksmes starplaikā.
ASV vadītās sarunas par Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu ir nonākušas strupceļā, jo Savienoto Valstu uzmanība tagad galvenokārt pievērsta Tuvajiem Austrumiem. Arī Krievija nav izrādījusi nekādu vēlmi iesaistīties jēgpilnās sarunās.
ASV prezidents Donalds Tramps ir paudis atbalstu Ukrainas dronu triecieniem Krievijas enerģētikas objektiem, uzskatot, ka šāda eskalācija varētu sekmēt kara izbeigšanu. Ukrainas triecieni ir izraisījuši degvielas trūkumu visā Krievijā.
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