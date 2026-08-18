Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai «Oskars» kategorijā «Labākās starptautiskās filmas balva».
Izvērtēšanai pieteiktās filmas apsprieda NKC izveidota nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprinājusi ASV Kinoakadēmija.
Komisiju veidoja producenti Alise Ģelze un Matīss Kaža, kinokritiķe Kristīne Simsone, producents un režisors Raitis Ābele un NKC vadītāja Dita Rietuma.
Latvijas kinoproducenti šogad komisijas izvērtēšanai pieteica divas pilnmetrāžas filmas — režisora Dzintara Dreiberga spēlfilmu «Tīklā. TTT leģendas dzimšana» un Kairiša un Avota spēlfilmu «Uļa».
Izvērtējot atšķirīgā estētikā veidoto filmu kvalitātes, nacionālā ekspertu komisija nolēma par Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvas kategorijai «Labākā ārzemju filma» izvirzīt spēlfilmu «Uļa», kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja maijā Kannu kinofestivāla konkursā «Un certain regard» jeb «Īpašais skatiens».
Aktieris Avots ir saņēmis starptautiska mēroga novērtējumu par lomu šajā filmā, iegūstot labākā aktiera balvu Jeruzalemes kinofestivālā. «Uļa» jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos «A» klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas «Oskara» balvas kontekstā, norāda NKC pārstāvji.
Latvijas kinoteātru repertuārā filma «Uļa» nonāks septembra vidū — ar nacionālo pirmizrādi 16. septembrī. Filma ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā «Ego Media» sadarbībā ar studijām «Allfilm» Igaunijā, «Staron Film» Polijā un «Tremora» Lietuvā.
Spēlfilmas «Uļa» pamatā ir aktiera Avota ideja un vēlme nospēlēt pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā.
Filmas darbība risinās Latvijā pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās. Kinolentes varone Uļa aug nomaļā Latvijas lauku sētā vecticībnieku ģimenē, un viņas augums liek tuviniekiem šaubīties, vai tik garai meitenei šajā pasaulē vispār būs vieta.
Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, lai pievienotos slavenai basketbola komandai, tomēr meitenei nav viegli noticēt saviem spēkiem, pieņemt sevi un atrast īsto ceļu, lai no apmulsušas pusaudzes kļūtu par pasaules mēroga sporta personību.
Filmas scenārija autori ir Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors — Kairišs, producents — Guntis Trekteris, filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, bet filmas māksliniece ir Ieva Jurjāne.
Pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija 1991. gada režisora Jāņa Streiča kinolente «Cilvēka bērns», savukārt pērn balvai izvirzīja režisoru brāļu Ābeļu pilnmetrāžas animācijas filmu «Dieva suns».
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