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Жуткий случай на улице Пернавас: женщина найдена мертвой в своем гараже

tv3.lv 15 марта, 2025 13:16

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Соседи рассказывают, что погибшая женщина пользовалась у местных жителей уважением. Пока неясно, что стало причиной трагедии - несчастный случай, самоубийство или что-то еще, сообщает программа Degpunktā.

Вечер понедельника для рижанки средних лет завершился трагически. Тело женщины было найдено в принадлежавшем ей гараже около дома, она сидела за рулем в автомашине с заведенным двигателем. Ее нашел жилец дома напротив, который оставлял в гараже покойной свой велосипед, как рассказали соседи.

"Он забирал или ставил велосипед и увидел, что щель в двери приоткрыта. Машина работала", - рассказывает соседка Аусма.

Погибшая женщина жила на втором этаже дома на ул. Пернавас уже 12 лет вместе с дочерью. Соседи говорят о ней только хорошее, хотя и заявляют, что не были с ней близко знакомы.

"Я всего пару раз ее видел. Очень тихая, приятная женщина, дочь порядочная. Какое-то время она работала таксистом", - говорит еще один сосед.

Причина смерти женщины неясна, однако на капоте автомашины с работавшим мотором якобы было найдено несколько пустых бутылок из-под алкогольных напитков. Отсюда и проистекает версия о случившемся одной из очевидцев - ее полицейский позвал осмотреть поближе место происшествия.

"Он сказал - хотите покойницу увидеть?! Было видно, что они смотрели в машину и что-то записывали. Есть версия, что она выпила, заехала в гараж, дверь была почти закрыта", - говорит Ливия, видевшая сотрудников полиции в месте происшествия.

Госполиция, в свою очередь, сообщила, что в связи со смертью женщины начат уголовный процесс и назначены экспертизы. Информация, которой изначально располагала полиция, не свидетельствует о том, что имело место преступное деяние.

Если кому-либо из близких, соседей или прохожих известна важная информация о смерти женщины или о причинах, которые довели ее до самоубийства, просят звонить в полицию по номеру 112.

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