Журналист: «В магазине звучит китайская музыка — нас приучают к новой реальности?»

Ей напоминают, что в торговой сети Maxima до 27 января проводятся дни Азии с особыми предложениями, так что оснований беспокоиться нет. Но есть и другие мнения:

- Главное, чтобы Коран не звучал.

- Тебе повезло! Мне вчера пришлось слушать арабскую. Значит, приучают.

- Пост заставляет задуматься, как мало мы вообще знаем о Китае и понимаем его. Мы знаем десятки и даже сотни городов в США, но вряд ли знаем больше о Пекине, Шанхае и пресловутом Ухане в Китае. Оказывается, даже музыка вызывает иммунную реакцию.

Но большинство все же призывает не паниковать на пустом месте и даже язвит:

- Тетя взломала Матрицу.

- Прежде чем писать, подними глаза на уровень полок. Полные полки товаров азиатской недели.

- Зачем способствовать панике, не углубляясь? Что это за "новая реальность", которой вы пугаете? В "Максиме" сейчас дни Азии с особыми предложениями.

- Привет, паранойя! Спутать неделю азиатских лакомств с новым миропорядком - это надо уметь. Я, правда, скорее проголосовала бы за диктатуру итальянской кухни, но и лапша - вещь хорошая.