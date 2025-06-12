Мост через реку Муса постепенно обретает печально известную репутацию — за последний год это уже третий случай прыжка. Вечером в пятницу женщина спрыгнула с моста, когда неподалёку проезжала музыкальная группа Eremos, возвращавшаяся с фестиваля. Музыканты заметили подозрительное поведение на мосту.

Давис, вокалист группы, рассказал: «По-моему, эта женщина уже какое-то время стояла на мосту. (…) Я просто увидел, как с моста падает тёмный силуэт. И уже в момент, когда она почти достигла берега реки, я понял, что это человек».

Один из гитаристов немедленно выбежал из машины, чтобы помочь, а остальные участники группы быстро присоединились. «Как-то автоматически мы мобилизовались. Я побежал на одну сторону моста, другой гитарист — на другую», — вспоминают очевидцы. Вместе с местными жителями им удалось вытащить женщину из зарослей. Ожидая приезда спасателей, они убедились, что дополнительная помощь не требуется, и в тишине отправились обратно в Ригу.

Женщина выжила, но трагедия оставила след — момент прыжка наблюдала её маленькая дочь. Съёмочная группа передачи «Degpunktā» поговорила с местным жителем Улвисом, который знал пострадавшую. «Честно говоря, она шла с опущенной головой, грустная. Но настоящую причину, конечно, я не знаю — почему так случилось», — отметил он.

Он также поделился страшным слухом: будто женщина собиралась прыгнуть вместе с ребёнком, но прохожие успели выхватить девочку. Однако эта информация не подтверждена официально. Улвис считает, что важно искать помощь: «Считаю, что у всех в жизни есть проблемы, и из любой ситуации можно выбраться. Главное — хотеть этого и действовать. А если тяжело, нужно идти и говорить с людьми о своих проблемах».

Среди жителей Бауски царит обеспокоенность и непонимание — как пережить такое, и можно ли предотвратить подобные случаи в будущем? Александр, один из местных, говорит: «Про ту девушку… маленькая девочка… Не знаю… Она очнется, но как потом жить человеку? Не знаю. Можно было бы попробовать поставить сетку. Думаю, это не так уж дорого для самоуправления. А если это спасёт чью-то жизнь — это вариант».

Журналисты передачи связались с Баусской краевой думой. По словам исполнительного директора самоуправления Ивара Романова, необходимо развивать внимательность и поддержку со стороны общества: «Первое — это, конечно, вовлечённость общества, близкие люди, которые должны замечать изменения в эмоциональном состоянии своих родных, друзей, знакомых — и стараться это распознать».

Уже подготовлен план профилактических действий — начнут с установки информационных табличек. «Первое, что мы сделаем, — это установим таблички на всех четырёх концах моста, в направлении пешеходного потока. Обязательно там будет указан номер кризисного телефона — как призыв и шанс для человека остановиться», — пояснили в самоуправлении.

Что касается защитных сеток, пока они остаются в стадии обсуждения.

К сожалению, трагическая статистика продолжается — уже в понедельник ещё один человек пытался прыгнуть, но с другого моста — через Мемеле. Проезжавшие мимо очевидцы были потрясены. К счастью, мужчину удалось снять с моста силами Государственной полиции.