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Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах

© Deutsche Welle 16 февраля, 2025 11:59

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Президент Украины отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы. По словам Владимира Зеленского, документ не содержит гарантий безопасности для Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы Украины. С такими словами политик выступил в субботу, 15 февраля, в беседе с журналистами на Мюнхенской конференции о безопасности.

Зеленский: Я не позволил подписать соглашение

"Соглашение подписано на уровне министров. Но я президент, и я буду иметь влияние на качество этого документа. Вот почему я не позволил министрам подписать соглашение. Потому что оно не готово. На мой взгляд, оно нас не защищает. Оно не готово защищать нас, наши интересы", - сказал президент Украины.

"В этом документе нет очень конкретных вещей о гарантиях безопасности. Для меня это очень важно: связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями, - заявил Зеленский. - Это должно быть прописано юридически правильно, корректно. Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе".

"Он не в наших интересах сегодня, не в интересах суверенной Украины", - подытожил президент, добавив, что "эти ресурсы - не мои, а нашего народа". "Я гарант того, что эти ресурсы будут там для наших детей, со всеми партнерами", - резюмировал он.

СМИ: Зеленский не знал заранее о документе

Ранее канал NBC News сообщил, что в составленной сделке администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении развязанной Москвой войны.

Это подтвердили и собеседники агентства Reuters. По их словам, документ был составлен посольством США в Киеве. Источники добавили, что Зеленский сначала выразил обеспокоенность условиями сделки на встрече с группой американских сенаторов в Мюнхене. Президент Украины "посчитал, что его необоснованно просят подписать что-то, что он не успел прочитать", сказал один из собеседников Reuters.

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