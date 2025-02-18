Зеленский сравнил переговоры РФ и США с ультиматумом Украине

Переговоры между делегациями России и США в Саудовской Аравии проходят "об Украине без участия Украины", и Киев никогда не согласится на ультиматумы Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, комментируя саммит в Эр-Рияде.

Зеленский напомнил, что Россия в начале вторжения поставила Украине ультиматум, потребовав сократить численность армии, отказаться от части территорий и назначить пророссийское руководство. "И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?" - сказал Зеленский.

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Украинский президент во время поездки в Турцию объявил, что из-за российско-американской встречи было решено перенести его визит в Саудовскую Аравию. "Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Я думаю, как и для многих", - рассказал он.

В такой ситуации, продолжил Зеленский, он был хотел избежать "совпадений". "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. - Ред.) будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, что партнеры о нас подумают. Мы совершенно честны, открыты. Я не хочу совпадений. И потому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня хорошие отношения с его королевским величеством Мухаммедом и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевской области россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с россиянами не было".

"Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", - подчеркнул президент.

Переговоры США и России в Эр-Рияде

На переговорах российской и американской делегации в Саудовской Аравии обсуждалась возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам встречи стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине.

В Госдепе накануне призвали рассматривать встречу с российской делегацией не как начало "переговоров" по ​​Украине, а как продолжение телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.