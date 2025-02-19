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Зеленский прокомментировал слова Трампа о своем рейтинге

© Deutsche Welle 19 февраля, 2025 16:21

Мир 0 комментариев

Scapix/SIPA / Ukrainian Presidential Press service

По словам Зеленского, США "живут в дезинформационном пространстве", а данные, что его рейтинг равен 4%, "обсуждаются между Америкой и Россией".

Информация президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг главы украинского государства Владимира Зеленского составляет на данный момент 4%, получена им от России. Такое заявление сделал сам Зеленский на пресс-конференции в среду, 19 февраля, комментируя утверждения Трампа, сделанные им накануне, по результатам переговоров в Саудовской Аравии между американской и российской делегациями о возможности завершения войны России против Украины.

"Мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", - подчеркнул Зеленский, подразумевая утверждения Трампа о его низкой популярности в стране.

По словам Зеленского, президент США "живет в дезинформационном пространстве". "Мы должны влиять на дезинформационный круг вокруг Трампа. Я знаю, что постоянные люди возле него - представители Венгрии, лоббисты словаков - мы о политиках говорим. Это для того, чтобы Украина была слабой", - цитирует слова Зеленского украинское онлайн-издание Liga.net.

Данные опроса о доверии Зеленскому

При этом украинский лидер отметил, что не комментирует собственные рейтинги, поскольку это было бы свидетельством политического соревнования и приближения выборов. "Я никогда не комментирую рейтинги. Комментировать рейтинги - это говорит о том, что идут политические соревнования, идут выборы. У нас такого нет. … Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - добавил он.

В тот же день, 19 февраля, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты всеукраинского опроса, согласно которым рейтинг доверия президенту страны Владимиру Зеленскому по состоянию на февраль 2025 года составляет 57%. Для сравнения: 37% украинцев, по данным этого опроса, нынешнему президенту страны не доверяют.

Слова Трампа о рейтинге Зеленского

18 февраля Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-о-Лаго, раскритиковал тот факт, что за три года войны украинцы, как он считает, не воспользовались возможностью заключить с Россией сделку, чтобы предотвратить масштабную войну. "Думаю, что у нас есть сила, чтобы закончить эту войну, и я думаю, что дела развиваются очень хорошо. Но сегодня я услышал: "Ой, нас не пригласили". Но вы были там три года. Три года назад вам следовало завершить это. Три года прошло с тех пор, как вам не следовало это начинать, вы могли заключить сделку", - заявил Трамп, подразумевая решение Киева не вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, что вы знаете, если они хотят сидеть за столом (переговоров. - Ред.), не придется ли украинскому народу сказать: знаете, уже прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы. Это не то, что исходит о России. Это исходит от меня и от многих других стран", - сказал глава Белого дома на том же брифинге. Тогда же он заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 4%.

По словам Трампа, Зеленский нравится ему как личность, однако главное для него, "чтобы работа (по завершению войны России против Украины. - Ред.) была выполнена".

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