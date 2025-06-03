Зеленский: Киев получил приглашение на саммит НАТО

Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 2 июня, в Telegram.
По словам главы украинского государства, министр иностранных дел Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами детали участия, инфраструктурные аспекты и возможные итоги встречи.
Президент Украины добавил, что затрагивал этот вопрос и в ходе общения с президентом Румынии Никушором Даном.
"Отдельное внимание уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге", - написал он.
Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, добавил Владимир Зеленский. Он не уточнил, кто будет представлять Киев в Гааге.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-26 июня.
О том, что европейские страны согласились направить приглашение Киеву, 31 мая писала британская газета The Daily Telegraph.