Зеленский: Киев получил приглашение на саммит НАТО

Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 2 июня, в Telegram.

По словам главы украинского государства, министр иностранных дел Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами детали участия, инфраструктурные аспекты и возможные итоги встречи.

Президент Украины добавил, что затрагивал этот вопрос и в ходе общения с президентом Румынии Никушором Даном.

"Отдельное внимание уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге", - написал он.

Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, добавил Владимир Зеленский. Он не уточнил, кто будет представлять Киев в Гааге.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-26 июня.

О том, что европейские страны согласились направить приглашение Киеву, 31 мая писала британская газета The Daily Telegraph.