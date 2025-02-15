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Зеленский: если нас не примут в НАТО, Украина должна получить 1,5-миллионную армию

Редакция PRESS 15 февраля, 2025 10:46

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Украина должна получить 1,5-миллионную армию в случае, если ее не примут в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в ходе обсуждения на Мюнхенской конференции. По его словам, только равное с Россией число войск будет реальной гарантией безопасности и со временем приведет страну к членству в Североатлантическом альянсе, пишет The Moscow Times.

«В любом случае нам нужна армия численностью 1,5 миллиона человек, если мы действительно хотим предотвратить повторное вторжение России после возможного прекращения огня. Это настоящие гарантии безопасности. Это превентивные меры, потому что Путин должен понимать, что, если он попытается начать новую войну, его будет ждать армия в 1,5 миллиона солдат. Если он хочет прийти и умереть, — пожалуйста», — заявил Зеленский. По его мнению, в дальнейшем этот ресурс можно будет использовать в интересах союзников. «Украина пока не в НАТО, но я уверен, что со временем все захотят, чтобы такая мощная армия была частью альянса», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что украинские военные уже проработали возможное размещение иностранных войск в стране. «У нас есть карты, показывающие, какие подразделения наших партнеров и где должны находиться. Это пока только наши расчеты, но мы понимаем, где нам действительно нужны дополнительные силы», — сказал Зеленский. По данным ЦРУ, в армии Украины состоят 800 тысяч действующих бойцов и 400 резервистов. Входят ли в это число военнослужащие иностранных легионов, неизвестно. Сам Зеленский подтверждает, что сейчас украинская армия почти вдвое меньше 1,5 миллионов. По его словам, ее содержание обходится в $40 млрд, а в случае расширения потребуется уже $60 млрд.

В прошлом году президент России Владимир Путин решил увеличить свою армию настолько, чтобы она была больше, чем у США. Из подписанного им указа следовало, что с 1 декабря 2024 года штатная численность вооруженных сил страны должна вырасти на 180 тысяч человек, достигнув 2 миллионов 389 тысяч, из которых 1,5 миллиона будут непосредственно военнослужащие. Для сравнения, численность армии США в настоящий момент составляет 2,1 миллиона человек, из них 1,3 миллиона — военнослужащие. Таким образом, армия РФ должна стать второй в мире. Сейчас первое место по количеству военнослужащих занимает Китай (2,03 млн), на втором идет Индия (1,45 млн), а США замыкают тройку лидеров.

В недавнем интервью The Economist Зеленский сообщил, что, по его сведениям, в 2025 году Россия намерена расширить свою армию на 12-15 дополнительных дивизий. Он не согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что «Путин хочет мира», и допустил, что в будущем тот нападет на другие европейские страны.

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