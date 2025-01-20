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«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор». Трамп обещает 100 новых указов в первый день президентства

© BBC 20 января, 2025 14:04

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Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед сторонниками в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать «десятки указов».

«Мы победили!» — сказал Трамп в начале выступления под крики толпы. Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».

«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», — сказал Трамп.

Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе, пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.

Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или сотни миллиардов долларов, пишут корреспонденты Би-би-си.

«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», — заявил в своей речи избранный президент.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», — добавил Трамп.

Трамп пообещал издать около 100 исполнительных указов в свой первый день в должности, они будут направлены на отмену указов, принятых прежней администрацией, отмечает CNN.

Эту цифру, по данным журналистов, избранный президент назвал на прединаугурационном ужине с донорами его кампании в воскресенье.

«В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, если быть точным, около сотни, многие из которых я опишу в своем завтрашнем обращении, — цитирует Трампа Washington Post. — Одним росчерком пера я отменю десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена».

В частности, ожидается, что Трамп прикажет военным помочь обеспечить безопасность южной границы США и объявит там ЧП, а также продолжить незавершенное строительство пограничной стены, сообщает Fox News.

По данным Washington Post, Трамп отменит запрет на бурение некоторых нефтяных скважин, а также примет решения против политики администрации Байдена о практиках разнообразия, равенства и инклюзивности. Среди прочего также ожидается, что он намерен объявить наркокартели иностранными террористическими организациями.

Выступление Трампа на митинге перед сторонниками было достаточно продолжительным и напоминало его предвыборные речи.

Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.

В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно.

«Это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», — сказал он о ситуации на Ближнем Востоке.

Перемирие в Газе вступило в силу, три заложницы освобождены. ХАМАС обещает соблюдать прекращение огня и призывает Израиль к тому же Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа за помощь в достижении соглашения. «Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за четыре года с президентом», — сказал он.

Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на три месяца до запрета, и сказал, что «тикток необходимо сохранить».

«С сегодняшнего дня тикток возвращается в США, — сказал Трамп. — Честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его сохранить. Очень много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям».

Митинг прошел на стадионе Capital One Arena в центре Вашингтона, вмещающем около 20 тысяч человек.
В этом же зале Трамп появится уже после вступления в должность в понедельник.

Из-за холодов в Вашингтоне церемония инаугурации Трампа пройдет в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, но холодная погода не помешала тысячам ликующих сторонников избранного президента прийти на его митинг в воскресенье вечером.

На вечере выступили музыканты, в том числе группы The Village People, чья культовая песня YMCA стала саундтреком к предвыборной кампании Трампа.

В преддверии митинга Трамп вместе с избранным вице-президентом Вэнсом посетил Арлингтонское кладбище рядом с Вашингтоном, где они возложили венки и почтили память ветеранов США.

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