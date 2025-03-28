Завтра в Латвии можно увидеть солнечное затмение

В период частичного солнечного затмения тень Луны лишь частично закрывает Солнце, из-за чего оно выглядит как полумесяц.

"Затмения - это просто игра света и тени, в которую играют Солнце, Луна и Земля", - поясняет Ауриан Эгал из планетария в Монреале.

По данным НАСА, солнечные и лунные затмения случаются от четырех до семи раз в год. Из-за наклона орбиты Луны относительно Земли эти природные явления обычно идут парами. Например, в середине марта полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет.

На большей части Северной и Южной Америки затмение произойдет на рассвете. В Западной Европе и Африке - поздним утром, а в Восточной Европе и Северной Азии - во второй половине дня.

Во время затмения Солнце медленно уменьшится до полумесяца. Его свет будет "приглушен".

«Это будет похоже на особенно облачный день», - сказал Хуан Карлос Муньос-Матеос из Европейской южной обсерватории.

Как насладиться этим зрелищем?

Для наблюдения за этим явлением необходимо надеть солнцезащитные очки.

Желающие могут сделать из подручных материалов простейший проектор с отверстиями или использовать поднятый вверх дуршлаг.

Еще одно полное лунное затмение и частичное солнечное затмение можно будет увидеть в сентябре.

...Как сообщалось ранее, солнечное затмение в Латвии можно будет наблюдать около 13 часов, оно продлится около 20 минут.