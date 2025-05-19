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«Зашёл и просто завис»: Департамент миграции удивил необычным дизайнерским решением (ФОТО)

Редакция PRESS 19 мая, 2025 18:31

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LETA

На платформе Facebook опубликована фотография, на которой показано, как обустроена зона ожидания в Департаменте по делам гражданства и миграции.

«Зашёл в PMLP и просто завис — это точно заслуживает какую-нибудь дизайнерскую премию. Интересно, тем, кто там сядет, не будут мешать те, кто подойдёт что-то написать?» — с иронией пишет Эдгар.

Нормунд: 1. Не верю, что ни один сотрудник этого не видит, начиная с тех, кто это «шедевр» вообще придумал; 2. Никто не осмеливается сказать начальству, что здесь что-то не так, как должно быть; 3. У мелких начальников есть большие начальники; 4. Что-то делать сверх обязанностей — это, по мнению чиновников, означает уменьшение зарплаты; 5. Да и не работникам же там сидеть/писать.

Анита: Надо стоять на коленях. Не хватает только рассыпанного гороха — классика латышской традиции.

Клавс: Очень хорошее, инновационное решение — для тех, кому нужно взобраться, чтобы достать до стола. Или чтобы положить сумку Wolt или Bolt!

Агнесе: Как известно, государственные учреждения бедны, поэтому объединили доступные ресурсы — стулья здесь выполняют функцию полок для вещей.

Илзе: Может, это спальные места внизу — чтобы свет не мешал.

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