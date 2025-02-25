Заплатите 500 евро за медицинские услуги, оплаченные государством: в системе e-veselība сбой

Как сообщает LSM, одна из жительниц Латвии, вернувшаяся в страну после нескольких лет проживания за границей, обнаружила в разделе "Статус страхования" своего аккаунта e-veselība предупреждение красным цветом: "Нет права на получение оплачиваемых государством медицинских услуг".

Из текста было понятно, что для получения полного пакета медицинских услуг необходимо оплатить взнос, который в ее случае за 2022 и 2023 годы составил более 500 евро. Ниже находилась зеленая кнопка "Оплатить и получить счет". Однако мелким шрифтом было указано, что информация о страховании носит лишь информативный характер и в случае ошибки следует написать на указанный e-mail. Еще ниже было указано, что функция онлайн-платежей находится в стадии доработки.

После обращения в Национальную службу здравоохранения (NVD) женщина выяснила, что сообщение было ошибочным, и неверная информация была удалена из системы.

"NVD осведомлена о том, что некоторые пользователи e-veselība получили ошибочные информационные сообщения о необходимости внесения страховых платежей", – ответили в NVD. Служба подчеркнула, что согласно действующему Закону о финансировании здравоохранения, жители не обязаны вносить дополнительные платежи.

"Ошибка в системе выявлена, и специалисты работают над ее устранением", – заявила представитель отдела общественных отношений Синтия Кайиня. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обратиться в NVD по телефону 8000 1234 или написать на e-mail nvd@vmnvd.gov.lv.