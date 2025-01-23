Запасы крови на критическом уровне — необходимо участие общественности!

В субботу, 25 января, с 10:00 до 16:00 доноров будут принимать по адресу: Рига, улица Селпилс, 9.
Каждое пожертвование имеет значение, и сейчас необходима поддержка каждого, чтобы обеспечить медицинские учреждения столь необходимыми ресурсами.
Учитывая критически низкие запасы крови и высокий спрос на ее компоненты со стороны медицинских учреждений, общественный резонанс сейчас особенно важен. VADC призывает всех откликнуться и помочь.
В субботу, 25 января, с 10:00 до 16:00 доноров будут принимать по адресу: Рига, улица Селпилс, 9.
Каждое пожертвование имеет значение, и сейчас необходима поддержка каждого, чтобы обеспечить медицинские учреждения столь необходимыми ресурсами.
Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.
Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.
Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.
Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.
У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.
У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.
Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.
Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.
2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?
2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?
Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.
Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.