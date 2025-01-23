Запасы крови на критическом уровне — необходимо участие общественности!

Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.