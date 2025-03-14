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Задержаны 14 телефонных мошенников, грабивших латвийцев и литовцев

© LETA 14 марта, 2025 16:12

Новости Латвии 0 комментариев

В марте текущего года в городе Каменское Днепропетровской области Украины был обнаружен колл-центр телефонных мошенников и задержаны 14 членов преступной группы, сообщили в Государственной полиции (ГП).

Задержанные обманывали жителей Литвы и Украины. Латвийская полиция оказала поддержку правоохранительным органам Украины и Литвы в расследовании этого дела. Некоторые из арестованных организаторов также работали в группе телефонного мошенничества, которая была арестована в марте и августе 2023 года, и в результате деятельности этой группы пострадали жители Латвии.

Полиция установила, что сотрудники колл-центра, используя шифрование звонков, выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и иностранных банков. Обманывая жителей, утверждая, что они вызвали помощь, они выманили конфиденциальную информацию о банковских счетах, включая пароли к онлайн-банкингу. На данный момент опознаны шесть жертв, ущерб которым оценивается более чем в 244 000 евро.

В ходе 35 санкционированных обысков украинские правоохранители изъяли около миллиона гривен и 160 тысяч долларов США наличными, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны, банкноты, документы и автомобили.

14 членов преступной организации подозреваются в завладении чужим имуществом путем мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. В отношении 13 подозреваемых применены меры безопасности.

Госполиция предупреждает, что активность телефонных мошенников остается высокой, а методы преступников становятся все более циничными. Например, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и других ведомств и утверждают, что родственник жителя, которому они звонят, стал виновником дорожно-транспортного происшествия или попал в другую аварию и что деньги нужны, например, для предотвращения возбуждения уголовного дела. Многие обманутые граждане передают свои деньги и кредитные карты курьерам, отправленным мошенниками, или даже отправляют их преступникам по почте.

Жителей призывают рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о подобных преступных методах, а также напомнить им о неразглашении реквизитов своих банковских счетов и не переводе денег незнакомцам.
 

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