Задержан украинец, который готовился перевозить мигрантов на «фейковой» маршрутке

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране, в четверг вечером в Берзиньской волости Краславского края с помощью технических систем было обнаружено подозрительное лицо. В ходе проверки на обочине дороги Шкяуне-Поречье был обнаружен белый микроавтобус "Mercedes Benz". Водитель не отреагировал на приказ пограничников предъявить документы и спешно покинул место происшествия.

После погони, продолжавшейся около десяти минут, в деревне Сваринцы мужчина бросил микроавтобус и попытался скрыться, но безуспешно.

Почти одновременно технические системы зафиксировали второго человека, гражданина Сомали, который незаконно пересек латвийско-белорусскую границу, чтобы изучить ситуацию.

В отношении водителя, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело за попытку предоставить иммигрантам возможность нелегально находиться в Латвии из корыстных побуждений, за неподчинение законным требованиям пограничников, а также административное дело за пребывание в Латвии без действительного проездного документа, в то время как гражданин Сомали был удержан от незаконного пересечения государственной границы.

По имеющейся у Госпогранохраны информации, на белорусской стороне собиралась группа из нескольких десятков человек, планировавших незаконно пересечь государственную границу, а задержанный микроавтобус был специально подготовлен для перемещения этих лиц.