Заблудились? Белорусские пограничники предположительно зашли на территорию Литвы

В среду вечером пограничники Заставы Юргиса Кибартаса Вильнюсского подразделения СОГГЛ заметили трех белорусских пограничников, идущих вдоль границы со стороны Белоруссии. С литовской стороны это территория Вильнюсского района.

Линия границы на местности обозначена центральным полигонометрическим столбом, по обеим сторонам которого установлены знаки государственной границы. Неподалеку от них вглубь литовской территории возведено физическое заграждение, призванное защищать от нелегальной миграции, — забор с концертиновой проволокой.

По предварительным данным, во время этого патрулирования белорусы могли зайти на сторону Литвы примерно на два метра и сразу же вернуться в Белоруссию.

Вильнюсское подразделение СОГГЛ собирает материалы, выясняет обстоятельства и решает вопрос о возбуждении досудебного расследования по факту незаконного пересечения государственной границы.