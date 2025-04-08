Забил кошку сковородкой: в Салдусе вынесен приговор за убийство животного

Суд назначил мужчине пробационный надзор сроком на два года и лишил его права на содержание животных всех видов также на два года.

Согласно обвинению, в декабре прошлого года мужчина жестоко обращался с бездомной кошкой, которая зашла в его кухню. Мужчина находился в состоянии опьянения и был зол — он как минимум один раз ударил кошку ногой, в результате чего она осталась лежать на полу кухни и начала судорожно дергаться. Затем он дважды ударил кошку сковородой по голове. Убедившись, что кошка больше не двигается, он взял её за хвост, вынес из квартиры и бросил в лестничной клетке.

Преступление произошло в волости Никрацес Кулдигского края. Как ранее сообщила полиция, у кошки было двое маленьких котят, которых взяли под опеку соседи мужчины.

Ранее мужчина не был судим и не попадал в поле зрения полиции за подобные действия.

Согласно Уголовному закону, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или пробационного надзора с лишением права содержать животных на определённый срок.

Фото: иллюстративное