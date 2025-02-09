Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

За январь в ДТП погибли 16 человек, пострадали 224

© LETA 9 февраля, 2025 17:33

Важно 0 комментариев

Об этом агентство LETA информировали в Госполиции.

Среди пострадавших 39 были детьми и подростками.

По наблюдениям Госполиции, с годами водители и пассажиры легковых автомобилей стали гораздо чаще пользоваться ремнями безопасности, но эта тенденция не коснулась микроавтобусов и автобусов.

Было замечено, что все еще много пассажиров автобусов, кто не заботится о своем здоровье и едет непристегнутым. Есть и водители, которые даже не задумываются о том, что в общественном транспорте нужно пристегиваться.

Непристегнувшиеся пассажиры в междугороднем и общественном транспорте подвергают себя риску получить в момент ДТП травмы, которых можно было бы избежать.

Если в частном транспорте многие участники дорожного движения осознают, что пристегиваться надо, то в общественном все наоборот, заметил начальник Бюро руководства превенцией Госполиции Андис Ринкевицс.

Госполиция напоминает: водители и пассажиры транспортных средств, в которых сиденья оборудованы ремнями безопасности, во время езды должны быть пристегнуты.

Водителю, если он ездит, не пользуясь ремнем безопасности, или перевозит непристегнутого пассажира, грозит штраф в размере от 30 до 70 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе зима из Латвии никуда не уйдет; ожидаются морозы до -15 градусов

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

В течение следующей недели в Латвии ожидается зимняя погода, причем температура воздуха в Латгалии местами приблизится к -15 градусам, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В течение следующей недели в Латвии ожидается зимняя погода, причем температура воздуха в Латгалии местами приблизится к -15 градусам, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

Роды у хомячка и сбежавший «пострадавший»: ложных вызовов пожарных и медиков все еще много

Важно 17:04

Важно 0 комментариев

В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

Читать

Прогноз погоды на понедельник: снова мороз и солнце — осадков не ожидается

Важно 16:48

Важно 0 комментариев

Следующая неделя начнется с холодной ночи и умеренного мороза в течение дня, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Следующая неделя начнется с холодной ночи и умеренного мороза в течение дня, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

За несколько дней собрано 10 тысяч подписей за сохранение удаленной работы в госаппарате

Новости Латвии 16:19

Новости Латвии 0 комментариев

На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

Читать

Железная дорога в Болдераю: начато сооружение контактной сети

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

Читать

За изнасилование девушки-подростка и другие преступления — 20 лет тюрьмы

ЧП и криминал 14:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил некоего мужчину за изнасилование своей знакомой девушки-подростка и другие преступления к лишению свободы на 20 лет и пробационному надзору на 4 года, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил некоего мужчину за изнасилование своей знакомой девушки-подростка и другие преступления к лишению свободы на 20 лет и пробационному надзору на 4 года, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать