За январь в ДТП погибли 16 человек, пострадали 224

Среди пострадавших 39 были детьми и подростками.

По наблюдениям Госполиции, с годами водители и пассажиры легковых автомобилей стали гораздо чаще пользоваться ремнями безопасности, но эта тенденция не коснулась микроавтобусов и автобусов.

Было замечено, что все еще много пассажиров автобусов, кто не заботится о своем здоровье и едет непристегнутым. Есть и водители, которые даже не задумываются о том, что в общественном транспорте нужно пристегиваться.

Непристегнувшиеся пассажиры в междугороднем и общественном транспорте подвергают себя риску получить в момент ДТП травмы, которых можно было бы избежать.

Если в частном транспорте многие участники дорожного движения осознают, что пристегиваться надо, то в общественном все наоборот, заметил начальник Бюро руководства превенцией Госполиции Андис Ринкевицс.

Госполиция напоминает: водители и пассажиры транспортных средств, в которых сиденья оборудованы ремнями безопасности, во время езды должны быть пристегнуты.

Водителю, если он ездит, не пользуясь ремнем безопасности, или перевозит непристегнутого пассажира, грозит штраф в размере от 30 до 70 евро.