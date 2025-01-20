За выходные в водоемах погибли четыре человека

В воскресенье днем поступил вызов в Саулкрастский край, где спасатели достали из водоема погибшего человека и передали его сотрудникам Государственной полиции.

В пятницу утром в Вецатской волости Валмиерского края в озере были найдены мертвыми два человека, которых доставили на берег и передали Госполиции.

В субботу днем поступила информация о том, что мужчина провалился под лед озера в Пушской волости Резекненского края.

