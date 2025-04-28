За незаконный ввоз в Латвию сигарет в поездах арестовано четверо граждан России

Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления полиции в ходе борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров на участке железной дороги от железнодорожной станции «Зилупе» до железнодорожной станции «Резекне 2» провели проверку двух составов поезда. Поезда въехали на территорию Латвии из России.

При осмотре локомотивов поезда сотрудники правоохранительных органов обнаружили табачные изделия, незаконно ввезенные в Латвию. Всего обнаружено и изъято 88 тысяч сигарет «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых граждан России — машинистов и помощников машинистов. Сотрудники правоохранительных органов также обратились в суд с предложением о применении меры пресечения, связанной с лишением свободы, — заключения под стражу, которую суд и применил ко всем задержанным лицам.

Продолжается расследование двух возбужденных уголовных дел. Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком до трех лет или без такового с лишением права заниматься определенной или всеми видами предпринимательской деятельности либо заниматься определенной деятельностью, либо занимать определенную должность на срок до пяти лет.