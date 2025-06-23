Янисов становится всё меньше: имя теряет популярность в Латвии

В понедельник день имени будут праздновать 9579 Лиг, что на 735 Лиг меньше, чем в 2024 году.

Из детей, родившихся в этом году в Латвии, 34 получили имя Янис, а три девочки были названы Лига.

Число Лиг в Латвии в этом столетии относительно стабильно, но родители стали значительно реже давать своим детям имя Янис.

Согласно данным архива агентства LETA, в 2024 году в Латвии было 44 994 Яниса и 10 314 Лиг, в 2021 году — 48 311 Янисов и 9871 Лига. А в 2004 году в реестре населения было зарегистрировано 67 244 Янисов и 10 672 Лиги.