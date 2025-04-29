«Я русский»: шокирующая картина в подъезде рижской многоэтажки

Соседи вспоминают: все началось около десяти лет назад. Тогдашний житель дома, проводивший много времени на лестничной клетке с друзьями, постепенно превращал ее в место разрушения и провокаций. Сейчас он уже съехал, но следы его пребывания — поврежденные стены, исписанные краской лозунги и чувство безысходности — остались.

«Подъезд просто в ужасе: все разрисовано, все облезло, стены кричат агрессией, а мы, жильцы, живем с этим каждый день, — делится одна из жительниц. — Мы не раз обращались в Rīgas namu pārvaldniks, но толку никакого. Говорят, как обычно, — денег нет. А ведь с каждым годом становится только хуже».

Управляющая компания, в свою очередь, заявляет, что в доме не хватает средств на проведение работ — якобы есть и более неотложные нужды. Чтобы наконец привести подъезд в порядок, жители должны либо согласовать увеличение сбережений, либо добиться решения о ремонте на общем собрании. Но, по словам жильцов, собрать поддержку среди остальных — почти невозможно.

ФОТО скриншот видео программы "Без табу"