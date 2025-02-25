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Я предупреждал — можно и по зубам получить: скандал с избиением Расторгуева — версия «обидчика» 

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 12:30

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Когда меня обвинили в краже лыж, я взбесился — так в разговоре с LSM+ описывает конфликт с биатлонистом Андреем Расторгуевым его тренер Илмарс Брицис. Ранее Расторгуев заявил, что 54-летний тренер напал на 36-летнего спортсмена и нанес ему телесные повреждения: разбил нос, сломал палец и повредил плечо. LSM+ связался с Илмаром Брицисом, когда тот находился в аэропорту Стокгольма.

«В то утро он успел устроить скандал всему сервису, всех обвинить в том, что в прошлом году кто-то из сервис-команды у него украл лыжи. Я его весь тот день не видел, но рассказы от сервиса слышал. На ужине он сказал, что мне с ним надо поговорить. Я ему сказал, что мне с ним не о чем говорить, пока он не извинится перед сервисом. Через короткое время он был уже в моей комнате. В комнате я в тот момент был один вместе с маленьким сыном, вместе с Эмилсом. И я ему [Расторгуеву] повторил: пока ты не подойдешь к Рейнису и не извинишься за то, какие глупости ты там наговорил, я с тобой общаться не собираюсь. На что я получил ответ, что нет, это не сервис, а я украл те лыжи у него.

Понятно, что я был взбешен, и сказал, что за такие слова можно получить по зубам. Ну или плюс-минус что-то подобное. На эти слова он только рассмеялся и сказал, что я не человек-дела, а только болтун. Он готов был меня прибить в этой комнате. Но первое, что мне удалось — я его выпроводил из тренерской комнаты, потому что в ней я находился один с Эмилсом. Боксеров из нас не получилось, потому что по-настоящему, что один, что другой мы так и не попали. Но поборолись мы хорошо», — рассказал Илмар Брицис.

Тренер говорит, что не боится, если Расторгуев обратится не только в Олимпийский комитет, но и правоохранительные органы, поскольку он не был зачинщиком. Хотя и признает: любой драки теоретически можно избежать.

При этом, говорит он, физический контакт был с обеих сторон: «Ну понятно ведь — 54-летний тренер нападает на спортсмена, которому 36. Да? Мы же понимаем, о каком человеке мы говорим».

Также Брицис заявил, что никакие лыжи никогда не пропадали. «Я могу сказать не только за себя, но и за всех, кто работает в команде. И могу утверждать, что никакие лыжи 100-процентно не пропадали».

Как мы уже сообщали, лидер латвийского биатлона Андрей Расторгуев, вернувшись в понедельник с чемпионата мира, обвинил тренера Илмара Брициса в агрессивном нападении, заявив, что этот инцидент лишил его шансов на высокие места на соревнованиях, а из-за полученных травм, возможно, он не сможет продолжать сезон.

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