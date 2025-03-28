«Я объявляю вас мужем и мужей». — Изыскания языковедов шокировали латышскую общественность

Справедливости ради стоит отметить, что народ не понял этой «шутки». Не совсем понятно, почему лингвистам пришла в голову идея называть женщин-солдат в женском роде, веротяно ждань политкорректности.

Соцсети практически взорвались, услышав это новое название.

На сайте «Х» есть бесчисленные записи и комментарии, в которых это слово считается ненужным: «Если бы мы поискали его в словаре, то нашли бы kareive, нам не нужны были бы ни рабочая группа, ни собрание, ни решение, ни протоколы всего этого».

Многие иронизируют : «...жена в мужском роде будет жён, поехали дальше...».

«Это те же самые лингвисты, которые не хотят, чтобы в 20-м автобусе из RIX была информация на английском».

«Я объявляю вас мужем и мужей».