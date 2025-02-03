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Взрыв в Москве: есть погибший и раненые. Целью мог быть создатель воевавшего в Донбассе батальона

Euronews 3 февраля, 2025 14:23

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Scanpix/REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Москве, в жилом комплексе "Алые паруса", прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб по меньшей мере один человек. Российские СМИ и телеграм-каналы утверждают, что это покушение на Армена Саркисяна, основатель батальона "Арбат", пишет "Евроньюз".

В понедельник утром в вестибюле элитного жилого комплекса на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Медики и полиция подтвердили гибель одного человека, ещё четверо пострадали.

По предварительной информации, целью покушения был Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. По данным из открытых источников, он возглавлял Федерацию бокса самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и был основателем батальона специального назначения "Арбат", воевавшего против ВСУ в Донбассе.

Украинские СМИ, со ссылкой на Службу безопасности Украины, называют его "криминальным авторитетом", близким к свергнутому президенту Виктору Януковичу.

Ранее, телеграм-канал Baza, связанный с российскими спецслужбами, писал, что Саркисян "выжил и госпитализирован в одну из московских больниц". Жертвой взрыва мог быть его охранник.

https://t.me/bazabazon/34768

Позже появились сообщения о смерти Саркисяна. По данным источника телеграм-канала 112, близкого к российским силовиками, основатель "Арбата" "скончался в реанимации, не приходя в сознание".

По словам очевидцев, взрыв в ЖК "Алые паруса" произошёл, когда один из жильцов вошёл в здание вместе с охраной. Предварительно, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство, сообщают российские СМИ.

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