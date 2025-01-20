Высшая мера наказания: в Китае казнен водитель, убивший 35 человек из-за развода с женой

Жертвами ДТП стали 35 человек, более 40 человек получили различные травмы. Все эти люди в момент теракта занимались физкультурой в спортивном центре города.

После аварии водитель пытался скрыться с места преступления, но был оперативно пойман правоохранителями.

На допросе Фань Вэйцю рассказал, что решился на такой шаг из-за развода с женой — таким изощренным способом, по его словам, он решил «выплеснуть злость». Он также признался, что был недоволен результатом раздела имущества и разочарован в жизни после завершения отношений.

В декабре суд признал его виновным в угрозе общественной безопасности опасными методами. Предпринятые им противоправные действия были признаны «крайне подлыми», а способ их совершения «чрезвычайно скверным и жестоким».

Казнь Вэйцю состоялась 20 января в присутствии сотрудников прокуратуры, которые следили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

Способ казни не называется, но чаще всего приговоренным делают смертельную инъекцию, однако для некоторых преступников сохраняется расстрел.