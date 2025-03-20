Выпил, сел за руль и повез пассажиров: очевидец остановил нетрезвого водителя рейсового автобуса

Сотрудники полиции остановили микроавтобус, в котором находились два пассажира. Водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,204 промилле. В отношении него начат административный процесс.

19 марта около 14:40 в полицию поступила информация от очевидца, который видел, как водитель междугороднего автобуса на остановке в Павилосте выпил пиво, после чего сел в автобус и уехал в направлении Лиепаи. Сотрудники Государственной полиции остановили микроавтобус "UNIVERSALS" и установили, что его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,204 промилле. Согласно Закону о дорожном движении, водителю транспортного средства категорий D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL запрещено управлять транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

В связи с этим от компании-перевозчика прибыл другой водитель, который должен был завершить маршрут микроавтобуса, так как в транспортном средстве находились два пассажира. Пассажиры заявили, что сели в автобус позже и не видели, как водитель употреблял алкоголь.

В отношении мужчины в Государственной полиции начат административный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, но не превышает 0,5 промилле. Согласно Закону о дорожном движении, за такое административное нарушение водителю транспортного средства категорий D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL грозит штраф в размере от 210 до 430 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев.

Государственная полиция выражает благодарность жителю, который сообщил о случившемся! Полиция вновь подчеркивает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и представляет серьезную угрозу не только для жизни самого водителя, но и для других участников дорожного движения, которых дома ждут близкие! Если у жителей есть информация о водителях, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, их призывают незамедлительно сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.