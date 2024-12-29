«Вы там все уже под градусом?» — рижане возмущены очередным решением думы

Заявление было громким, и многие представители данных профессий и сочувствующая им общественность обрадовались такому решению. Но, как оказалось, не все так прекрасно, как представлялось поначалу: на общественном транспорте можно будет ездить бесплатно в служебной форме, при наличии служебного удостоверения и нужно будет доказать, что едешь по служебному же заданию.

В соцсети "Х" по этому вопросу было много резких дискуссий, поскольку изначальное сообщение Рижской думы следует считать вводящим в заблуждение:

- Если врач в форме или, еще лучше, пожарный прямо в каске едет на троллейбусе, значит, он сейчас исполняет служебные обязанности, спасает людей и тушит огонь! Но... все-таки надо предъявить удостоверение! Рижская дума, вы уже там все под градусом накануне праздника?

- Кирсис ведь с огнетушителем по улицам ходит, готов тушить горящие машины, почему бы и пожарному не поехать по вызову на трамвае? Неясен только вопрос: при исполнении служебных обязанностей в трамвае э-талон нужен только акушерке и роженице, или новорожденному тоже?

- Получается, что оперативный транспорт сменится общественным? Пожарные поедут тушить пожар на троллейбусах, медики - на автобусах, а полицейские будут пользоваться трамваями?

- Такое ощущение, что в головах у правящих полный кисель. Выборы близятся...

- Главное, что это еще не принято (не проголосовали), а Кирсис уже визжит на весь "Твиттер", что для представителей четырех профессий, без пояснения, что не всем и не всегда, но главное - мы РЕШИЛИ. И с каких пор земессарг - это профессия? Это хобби для тех, кому семья надоела.

- Если у служб транспорт устарел и с места не сдвинуть, остается лишь садиться на общественный и выполнять миссию. Дальновидные у нас депутаты.

- Не только накануне праздника - там постоянно под градусом.

(От редакции: в оригинале использовано выражение būt ķirsī, означающее "под градусом", "под хмельком" и т.п., созвучное с фамилией нынешнего мэра столицы.)