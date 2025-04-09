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Доступность

«Вы нарушили авторские права LTV»: что делать, если на почту пришло такое письмо

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 08:58

ЧП и криминал 0 комментариев

Учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV опубликовало в социальной сети Facebook информацию, в которой обращает внимание на новую мошенническую схему. С её помощью злоумышленники пытаются получить доступа к конфиденциальным данным латвийских компаний.

В последние дни в электронные почтовые ящики латвийских компаний массово начали поступать уведомления о якобы нарушенных авторских правах Латвийского телевидения (LTV). Злоумышленники, прикрываясь известными юридическими фирмами, пытаются ввести предпринимателей в заблуждение и получить доступ к их данным, прикладывая к письму заражённые PDF-файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение.

CERT.LV предупреждает, что активизировались мошенники, которые массово рассылают компаниям фальшивые письма о якобы нарушенных авторских правах LTV. Ложные уведомления рассылаются от имени известных в Латвии присяжных адвокатских бюро, например: “bnt attorneys”, “Cobalt”, “Sorainen”, “Loze & Partners”, “Vilgerts”, “ZAB Rasa” и, возможно, других — якобы представляя интересы LTV.

Причиной предполагаемого нарушения авторских прав указывается контент на Facebook-странице компании, который, якобы, нарушает авторские права LTV. В тексте письма более подробно объясняется, что нарушение связано с материалами, принадлежащими LTV, загруженными без разрешения. Далее в письме указывается, что в PDF-файле якобы содержатся подробные доказательства.

При открытии и скачивании заражённого PDF-файла злоумышленники получают доступ ко всей информации и данным, хранящимся на устройстве. Поэтому, если файл был открыт, необходимо немедленно сменить все пароли, сохранённые на устройстве.

CERT.LV подчёркивает, что на данный момент антивирусные программы этот вирус не распознают. Кроме того, указанный PDF-файл содержит RAT (Remote Access Trojan) — тип вредоносного ПО, который позволяет злоумышленнику удалённо управлять заражённым устройством.

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