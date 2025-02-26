Всё больше детей не оканчивают даже основную школу: власти придумали решение

В прошлом году 881 выпускник девятого класса провалил один из трех централизованных экзаменов, поскольку не смог преодолеть минимальный порог в 10%. В этом году порог сдачи экзамена повышен до 15%, что, скорее всего, приведет к еще большему числу отсевов и освобождений от экзаменов.

Учебу в школе преждевременное чаще бросают юноши (10%), чем девушки (5,5%).

Если ребенок не сдал экзамены, он остается на второй год в 9-ом классе. Но не все дети соглашаются на такое "наказание", многие в результате школу бросают. Кто-то устраивается на работу, но в основном без бумажки об основном образовании их никуда не берут.

Власти придумали программу "Proti un dari", которая специально разработана для молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работают и не учатся. Проект финансируется за счет средств ЕС (5,5 млн евро) и, как планируется, второй этап (Proti un dari 2.0) будет реализован до 31 марта 2028 года, охватив около 1900 молодых людей.

В проекте участвуют 36 самоуправлений, а шесть из оставшихся семи отказались от участия из-за отсутствия возможностей. Проект предусматривает индивидуальные меры поддержки (48 часов) под руководством ментора, а также консультации специалистов (в том числе врача).

Подробнее о проекте можно прочитать здесь: jaunatne.gov.lv