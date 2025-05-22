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Впервые за десять лет: Рига признана самым выгодным направлением для коротких путешествий по Европе

© LETA 22 мая, 2025 12:43

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LETA

Британская газета "Financial Times" опубликовала исследование "Post Office Travel Money" за 2025 год, в котором Рига названа самым выгодным направлением для коротких путешествий по Европе, сообщил отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Впервые за десять лет столица Латвии возглавила этот рейтинг, так как поездка в Ригу в 2025 году обойдется туристам дешевле по сравнению со многими другими европейскими городами.

В исследовании анализируются 12 наиболее распространенных позиций расходов туристов (питание, городской транспорт, проживание и др.) в 38 европейских городах.

В Риге двухдневное пребывание в трехзвездочном отеле с учетом питания, напитков и транспортных расходов в среднем обходится примерно в 253 фунта стерлингов (294 евро), что на 15% меньше, чем в прошлом году. Столица Литвы Вильнюс в рейтинге занимает второе место, а на третьем месте - столица Польши Варшава.

Как отмечается в публикации, Рига вместе с другими балтийскими городами предлагает отличное соотношение цены и качества. Рига привлекает туристов не только доступными ценами, но и богатым культурно-историческим наследием, красивой архитектурой и комфортной городской средой.

"Post Office Travel Money" - один из ведущих британских операторов по обмену валюты, предлагающий широкий спектр услуг туристам. Каждый год компания публикует исследование, которое помогает путешественникам планировать бюджет во время поездок.

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