Вот и похвастались: после публикации в соцсетях к молодым людям пришли из полиции

В первые два месяца года в городе было начато восемь административных процессов в отношении молодежи, не достигшей 20-летнего возраста, за курение, употребление или хранение алкоголя. Кроме того, в некоторых случаях они публично демонстрировали свое поведение в социальных сетях, привлекая таким образом внимание не только своей аудитории, но и полиции.

По словам начальника муниципальной полиции Резекне Виталия Подгайского, многие подростки не осознают, какими могут быть последствия, если их поймают с сигаретой или вейпом. Кроме того, в этом году вступили в силу новые ограничения, связанные с увеличением возраста для продажи и покупки табачных изделий – с 18 до 20 лет.

Согласно закону об обороте табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и их жидкостей, совершеннолетний человек до 20 лет не имеет права курить, использовать заменители табака или бездымные табачные изделия, а также хранить табачные изделия, заменители табака, растительные курительные продукты, электронные курительные устройства или их заправочные контейнеры.