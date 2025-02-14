Вопрос отправки американских военных в Украину остается «на повестке дня»: Джей Ди Вэнс

«Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», — заявил вице-президент в интервью газете The Wall Street Journal.

Заявление Вэнса об отправке войск США в Украину последовало после того, как глава Пентагона Пит Хегсет во время заседания контактной группы по Украине в Брюсселе исключил эту возможность.

В разговоре с журналистами Джей Ди Вэнс также сказал, что в результате переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может появиться «сделка, которая шокирует многих». При этом он уточнил, что пока «рано говорить», какие украинские земли продолжит контролировать Россия и какие гарантии безопасности смогут дать Украине США и другие западные союзники.

«Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — сказал он.

Кроме того, вице-президент предложил перезагрузить отношения с Россией, отметив, что изоляция делает страну «младшим братом» Китая.