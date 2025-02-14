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Вопрос отправки американских военных в Украину остается «на повестке дня»: Джей Ди Вэнс

© BBC 14 февраля, 2025 11:19

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил отправить военных в Украину в том случае, если президент России Владимир Путин не согласится на мирный договор, гарантирующий Киеву долгосрочную независимость. Кроме того, Вэнс допустил введение новых санкций против Москвы.

«Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», — заявил вице-президент в интервью газете The Wall Street Journal.

Заявление Вэнса об отправке войск США в Украину последовало после того, как глава Пентагона Пит Хегсет во время заседания контактной группы по Украине в Брюсселе исключил эту возможность.

В разговоре с журналистами Джей Ди Вэнс также сказал, что в результате переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может появиться «сделка, которая шокирует многих». При этом он уточнил, что пока «рано говорить», какие украинские земли продолжит контролировать Россия и какие гарантии безопасности смогут дать Украине США и другие западные союзники.

«Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — сказал он.

Кроме того, вице-президент предложил перезагрузить отношения с Россией, отметив, что изоляция делает страну «младшим братом» Китая.

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