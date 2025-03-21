Водят, как кретины: женщина сбита на пешеходном переходе в Сауриеши

Трагический случай в Сауриеши — женщину сбила машина, когда она переходила дорогу. Спасти жизнь женщины спасателям не удалось, и это не первый случай, когда этот печально известный пешеходный переход попадает в поле зрения. Как местные жители оценивают опасность дороги?

В четверг днем, проезжая по волости Сауриеши, водители застряли в пробке длиной почти в километр — полосу по направлению к Риге заняли полиция и машины скорой помощи. Когда проезжаешь мимо, на пешеходном переходе открывается ужасающее зрелище.

Volkswagen с огромной трещиной на лобовом стекле, а менее чем в метре от него — женщина, лежащая на асфальте, погибшая в результате столкновения с транспортным средством.

Местные жители полны гнева и возмущения из-за того, насколько опасен этот дорожный переход.

«Degpunkta» уже не в первый раз сообщает об этом опасном пешеходном переходе. Менее двух лет назад здесь разбился мотоциклист. Несколько месяцев назад 16-летняя девушка с собакой переходила пешеходный переход и также была сбита. Оба инцидента закончились телесными повреждениями. Были и другие менее серьезные инциденты.

Житель Сауриеши Гунтарс, как отец, беспокоится о безопасности своих детей и обеспокоен тем, насколько безответственными могут быть водители: «У меня несколько детей, и я им регулярно говорю, что на этом переходе нужно быть очень осторожным. Если бы вы стояли на обочине дороги, то за 15 минут вы бы поймали 10, 20 машин, которые просто не посмотрели и продолжили движение. Они там ведут себя как кретины. То, как они там ездят, ужасно».

Гунтарс научил своего старшего сына, что при переходе опасного пешеходного перехода нужно с самого начала поставить ногу на дорогу, показывая водителям, что им следует снизить скорость. После проведения эксперимента мальчик пришел рассказать отцу о результатах.

«Он приходит домой и говорит: «Они все мне сигналили!». Но водителям не обязательно сигналить на пешеходном переходе, им нужно остановиться».

Пешеходный переход в ночное время освещается, а рядом с ним установлен мигающий предупреждающий сигнал, однако, по мнению жителей Сауриеши, этого совершенно недостаточно.

«Это небезопасно. Я прожил здесь всю жизнь, и светофор нужно было поставить здесь давно», — говорит местный житель Руслан. Похожие мысли разделяют и другие жители.