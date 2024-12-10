Внучки Раймонда Паулса о его светской активности: пусть не останавливается

Вечером во вторник Паулс посетил вечеринку по случаю 50-летия актера Нового Рижского театра Андрейса Кейшса, где пробыл до полуночи. Уже в четверг вечером он вышел на сцену Дворца культуры ВЭФ, где вместе с оперным певцом Эдгарсом Ошлейсом исполняет новую концертную программу .

А в пятницу вечером Маэстро вместе со своими внучками Моникой и Аннамарией присутствовал на премьере обновленного спектакля « Лесные лебеди» , музыку к которому он сам написал 30 лет назад, в театре «Дайле».

Внучки регулярно сопровождают дедушку на мероприятия.

«Мы следим за тем, чтобы он не переутомлялся, но в то же время, чтобы ему все время было чем заняться. Лучше пусть он не останавливается...", — уверена Аннамария.