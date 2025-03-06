Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

Вместо помощи фронту — «поездки моделей в Нью-Йорк» и «трикотаж от кутюр»: USAID в Украине — всплыли новые факты

Редакция PRESS 6 марта, 2025 16:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно отказывались разрешить следователям, работающим на председателя сенатской фракции DOGE сенатора-республиканца Джони Эрнста, изучить документы, связанные с американскими налоговыми долларами, якобы предназначенными для помощи Украине в борьбе с российским вторжением, сообщает издание The Epoch.

В ходе расследования ищейки республиканцев из Айовы обнаружили миллионы долларов из программ USAID «в секретных „слякотных“ фондах, используемых для утечки миллионов долларов американских налогоплательщиков в Украину на сомнительные цели, не связанные с нашими национальными интересами, - заявиляют источники издания. - Средства, якобы предназначенные для облегчения экономического положения разрушенной войной страны, были потрачены на такие несерьезные мероприятия, как отправка украинских моделей и дизайнеров в Нью-Йорк и на недели моды в Лондоне и Париже...».

Один из секретных фондов выделил 114 000 долл. для финансирования закупки «лимитированной линии мебели класса премиум», и другой - 91 000 долл. для финансирования «коммерческой командировки для закупки линии мебели в скандинавском стиле».

Среди других финансовых выплат USAID были обнаружены:

$148 000 – «производителю солений»,

$255 000 – «производителю органического чая и кофе»,

$104 00o – «кустарному производителю фруктового чая»,

$89 000 – на поддержку «украинского виноградника».

$300 000 – производителю ошейников для собак,

$300 000 – продавцу мобильного приложения для отслеживания домашних животных,

$161 000 – «поставщику современного трикотажа»,

$126 000 – «фотографу для изданий о дизайне одежды»,

$84 000 – на поддержку «роскошного свадебного бренда».

Впервые Эрнст начал расследование деятельности USAID в ноябре 2023 года, написав письмо тогдашнему администратору USAID Саманте Пауэр. «Я твердо поддерживаю предоставление оружия и боеприпасов украинским бойцам, которые противостоят Путину», - написал Эрнст. - Но меня не вдохновляет выделение почти 25 миллиардов долларов из налоговых поступлений трудолюбивых американцев, которые в итоге идут на субсидии таким предприятиям как «роскошный современный трикотаж от кутюр» в Киеве».

Информация о расследовании Эрнста появилась в распоряжении The Epoch Times в тот же день, когда подкомитет Палаты представителей по защите прав человека готовился к проведению слушаний, посвященных тому, как сотрудники USAID направили по меньшей мере 122 миллиона долларов из американских налогов нескольким организациям, действующим на Ближнем Востоке и имеющим документально подтвержденные связи с террористическими группировками ХАМАС, «Хезболла» и «Аль-Каида».

Исполнительный директор Ближневосточного форума (MEF) Грегг Роман сообщил The Epoch Timesто он будет свидетельствовать перед комиссией слушаний о том, что «в курятнике нашей системы внешней помощи завелась лиса».

«Эта проблема возникла при администрации Обамы, разрослась при администрации Байдена и теперь требует немедленных действий, чтобы остановить опасную бесхозяйственность и фатальную моральную путаницу, - сказал Роман. - Мы говорим не просто о расточительстве, мошенничестве и злоупотреблениях; это проблема национальной безопасности. Каждый неправильно потраченный доллар дестабилизирует конфликтные зоны и ставит под угрозу жизни американцев».

«То, что команда DOGE обнаружила в USAID, шокирует, но это только верхушка айсберга», - заявила глава подкомитета Палаты представителей DOGE Марджори Тейлор Грин.

И это только верхушка айсберга

А вот Трамп в своей речи перед Конгрессом перечисляет еще несколько проектов:

"... Просто послушайте о некоторых вопиющих тратах, которые мы уже выявили:

- 22 миллиарда долларов от Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) на бесплатное жилье и автомобили для нелегальных мигрантов.
- 45 миллионов долларов на стипендии по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии в Бирме.
- 40 миллионов долларов на улучшение социальной и экономической интеграции оседлых мигрантов. Никто не знает, что это значит. (Смех.)
- 8 миллионов долларов на продвижение ЛГБТКI+ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал.(Смех.)
- 8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей трансгендерами. (Смех.) Это реально.
- 10 миллионов долларов на мужское обрезание в Мозамбике.
- 20 миллионов долларов на арабскую версию «Улицы Сезам» на Ближнем Востоке. Это программа. 20 миллионов долларов на программу.
- 1,9 миллиарда долларов на недавно созданный комитет по декарбонизации домов. Во главе которого, и мы знаем, что она в этом замешана, в последний момент деньги были переданы женщине по имени Стейси Абрамс. Вы когда-нибудь слышали о ней?
- 3,5 миллиона долларов на роскошный мониторинг рыб.
- 1,5 миллиона долларов на укрепление уверенности избирателей в Либерии.
- 14 миллионов долларов на социальную сплоченность в Мали.
- 59 миллионов долларов на номера в отелях Нью-Йорка для легальных мигрантов. Он – застройщик. Он очень хорошо справляется.
- 250 тысяч долларов на развитие веганских инициатив по климатическим действиям в Замбии.
- 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде.
- 14 миллионов долларов на улучшение государственных закупок в Сербии.
- 47 миллионов долларов на улучшение образовательных результатов в Азии. Азия и так отлично справляется с образованием. (Смех.)
- 101 миллион долларов на контракты по DEI (разнообразие, равенство, инклюзия) в Министерстве образования. Это самая большая выплата в истории, ничего подобного раньше не было.
Есть и гораздо худшие схемы воровства, но я не счёл уместным о них говорить."

 

 

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать