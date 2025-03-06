Вместо помощи фронту — «поездки моделей в Нью-Йорк» и «трикотаж от кутюр»: USAID в Украине — всплыли новые факты

В ходе расследования ищейки республиканцев из Айовы обнаружили миллионы долларов из программ USAID «в секретных „слякотных“ фондах, используемых для утечки миллионов долларов американских налогоплательщиков в Украину на сомнительные цели, не связанные с нашими национальными интересами, - заявиляют источники издания. - Средства, якобы предназначенные для облегчения экономического положения разрушенной войной страны, были потрачены на такие несерьезные мероприятия, как отправка украинских моделей и дизайнеров в Нью-Йорк и на недели моды в Лондоне и Париже...».

Один из секретных фондов выделил 114 000 долл. для финансирования закупки «лимитированной линии мебели класса премиум», и другой - 91 000 долл. для финансирования «коммерческой командировки для закупки линии мебели в скандинавском стиле».

Среди других финансовых выплат USAID были обнаружены:

$148 000 – «производителю солений»,

$255 000 – «производителю органического чая и кофе»,

$104 00o – «кустарному производителю фруктового чая»,

$89 000 – на поддержку «украинского виноградника».

$300 000 – производителю ошейников для собак,

$300 000 – продавцу мобильного приложения для отслеживания домашних животных,

$161 000 – «поставщику современного трикотажа»,

$126 000 – «фотографу для изданий о дизайне одежды»,

$84 000 – на поддержку «роскошного свадебного бренда».

Впервые Эрнст начал расследование деятельности USAID в ноябре 2023 года, написав письмо тогдашнему администратору USAID Саманте Пауэр. «Я твердо поддерживаю предоставление оружия и боеприпасов украинским бойцам, которые противостоят Путину», - написал Эрнст. - Но меня не вдохновляет выделение почти 25 миллиардов долларов из налоговых поступлений трудолюбивых американцев, которые в итоге идут на субсидии таким предприятиям как «роскошный современный трикотаж от кутюр» в Киеве».

Информация о расследовании Эрнста появилась в распоряжении The Epoch Times в тот же день, когда подкомитет Палаты представителей по защите прав человека готовился к проведению слушаний, посвященных тому, как сотрудники USAID направили по меньшей мере 122 миллиона долларов из американских налогов нескольким организациям, действующим на Ближнем Востоке и имеющим документально подтвержденные связи с террористическими группировками ХАМАС, «Хезболла» и «Аль-Каида».

Исполнительный директор Ближневосточного форума (MEF) Грегг Роман сообщил The Epoch Timesто он будет свидетельствовать перед комиссией слушаний о том, что «в курятнике нашей системы внешней помощи завелась лиса».

«Эта проблема возникла при администрации Обамы, разрослась при администрации Байдена и теперь требует немедленных действий, чтобы остановить опасную бесхозяйственность и фатальную моральную путаницу, - сказал Роман. - Мы говорим не просто о расточительстве, мошенничестве и злоупотреблениях; это проблема национальной безопасности. Каждый неправильно потраченный доллар дестабилизирует конфликтные зоны и ставит под угрозу жизни американцев».

«То, что команда DOGE обнаружила в USAID, шокирует, но это только верхушка айсберга», - заявила глава подкомитета Палаты представителей DOGE Марджори Тейлор Грин.

И это только верхушка айсберга

А вот Трамп в своей речи перед Конгрессом перечисляет еще несколько проектов:

"... Просто послушайте о некоторых вопиющих тратах, которые мы уже выявили:

- 22 миллиарда долларов от Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) на бесплатное жилье и автомобили для нелегальных мигрантов.

- 45 миллионов долларов на стипендии по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии в Бирме.

- 40 миллионов долларов на улучшение социальной и экономической интеграции оседлых мигрантов. Никто не знает, что это значит. (Смех.)

- 8 миллионов долларов на продвижение ЛГБТКI+ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал.(Смех.)

- 8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей трансгендерами. (Смех.) Это реально.

- 10 миллионов долларов на мужское обрезание в Мозамбике.

- 20 миллионов долларов на арабскую версию «Улицы Сезам» на Ближнем Востоке. Это программа. 20 миллионов долларов на программу.

- 1,9 миллиарда долларов на недавно созданный комитет по декарбонизации домов. Во главе которого, и мы знаем, что она в этом замешана, в последний момент деньги были переданы женщине по имени Стейси Абрамс. Вы когда-нибудь слышали о ней?

- 3,5 миллиона долларов на роскошный мониторинг рыб.

- 1,5 миллиона долларов на укрепление уверенности избирателей в Либерии.

- 14 миллионов долларов на социальную сплоченность в Мали.

- 59 миллионов долларов на номера в отелях Нью-Йорка для легальных мигрантов. Он – застройщик. Он очень хорошо справляется.

- 250 тысяч долларов на развитие веганских инициатив по климатическим действиям в Замбии.

- 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде.

- 14 миллионов долларов на улучшение государственных закупок в Сербии.

- 47 миллионов долларов на улучшение образовательных результатов в Азии. Азия и так отлично справляется с образованием. (Смех.)

- 101 миллион долларов на контракты по DEI (разнообразие, равенство, инклюзия) в Министерстве образования. Это самая большая выплата в истории, ничего подобного раньше не было.

Есть и гораздо худшие схемы воровства, но я не счёл уместным о них говорить."